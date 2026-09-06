Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/9: Tìm đội vô địch châu Âu

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/9, trận đấu mà người hâm mộ quan tâm nhất sẽ là chung kết giải vô địch châu Âu 2026 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Màn so tài này diễn ra lúc 23h.

Ảnh: CEV.

Đây là trận đấu giữa 2 đội tuyển được đánh giá mạnh nhất trong làng bóng chuyền nữ thế giới và châu Âu thời điểm hiện tại. Do đó, người hâm mộ chờ đợi những màn đôi công mãn nhãn từ những VĐV đẳng cấp nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ có ưu thế sân nhà nhưng Italia có được sự đồng đều và lì lợm của các VĐV hàng đầu. Không loại trừ khả năng trận đấu sẽ phải kéo dài đến set 5.

Trước đó, trận tranh hạng ba của giải sẽ diễn ra giữa Ba Lan và Serbia vào lúc 20h. Đây cũng là màn đọ sức hứa hẹn hấp dẫn giữa những đội bóng sở hữu các cá nhân xuất sắc.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/9, giải đấu quốc nội của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ diễn ra những trận đấu tại giải U23 toàn quốc được tổ chức ở Quảng Ngãi. Lúc 14h là trận Bắc Ninh vs Thái Nguyên. Trong khi đó ở khung 18h là trận Vietinbank vs Quảng Ninh.