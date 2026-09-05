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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 5/9: Bán kết giải vô địch châu Âu

Thứ Bảy, 10:38, 05/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 5/9, những trận đấu đáng chú ý nhất sẽ là bán kết giải vô địch châu Âu 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 5/9, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về các trận bán kết giải vô địch châu Âu 2026.

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Ảnh: CEV

Vào lúc 20h, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Serbia. Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn nhưng Serbia cũng không phải là đội bóng yếu và sẵn sàng cạnh tranh cho tấm vé vào chơi trận chung kết. 

Trong khi đó, trận bán kết 2 cũng hứa hẹn hấp dẫn khi Ba Lan đối đầu tập thể được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện tại - Italia. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23h. Dù Italia mạnh hơn nhưng những gì đội bóng này thể hiện trước Thụy Điển cho thấy cơ hội cho Ba Lan không phải là không có. 

Theo điều lệ, 3 đội dẫn đầu giải vô địch châu Âu 2026 sẽ giành quyền dự World Cup 2027. Tuy nhiên, Italia đã có vé dự World Cup 2027 với tư cách ĐKVĐ (vô địch World Cup 2025) nên cả 3 đội còn lại góp mặt tại bán kết giải vô địch châu Âu 2026 là Ba Lan, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ đều đã có vé đến với World Cup 2027. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 5/9, giải đấu quốc nội của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ diễn ra những trận đấu tại giải U23 toàn quốc được tổ chức ở Quảng Ngãi. Lúc 13h là trận Long An vs Quảng Ninh trong khi lúc 20h là trận Thông tin gặp Hóa chất Đức Giang. 

PV/VOV.VN
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