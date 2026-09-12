Trực tiếp Hà Nội FC 0-1 SLNA vòng 2 V-League 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9/2026 trên sân Hàng Đẫy.
Trực tiếp Hà Nội FC vs SLNA trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9/2026 trên sân Hàng Đẫy.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho SLNA.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!
39' Cầu thủ Hà Nội FC mất bóng ở giữa sân, Onoja của SLNA tận dụng tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành chủ nhà.
35' VÀO OOO!!!! Cánh phải của Hà Nội FC bị khoét. Cầu thủ chạy cánh trái của SLNA là Thanh Đức tung ra quả tạt để Bruno vượt qua sự truy cản của các trung vệ chủ nhà để đánh đầu ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ.
32' Bá Quyền (SLNA) thoát xuống bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của Hai Long trước khi căng ngang vào trong, bóng đi cắt mặt khung thành đội chủ nhà nhưng không cầu thủ nào của SLNA tiếp cận được trái bóng.
28' Cầu thủ SLNA tung ra quả tạt từ cánh phải nhưng thủ môn Văn Chuẩn của đội chủ nhà đã ôm gọn bóng trong tay.
21' Tốc độ trận đấu đang khá chậm, những cơ hội mà Hà Nội FC tạo ra là không rõ ràng.
15' Trận đấu mới trôi qua được 15 phút, chưa có bàn thắng nào được ghi nhưng đã có 2 thẻ vàng được rút ra.
8' Hai Long chuyền bóng cho Taggart ở tư thế tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, cầu thủ này không dứt điểm mà căng ngang vào trong và đã bị các hậu vệ SLNA bắt bài.
4' Hà Nội FC đang là đội chủ động hơn nhưng chưa thể tạo ra những cơ hội rõ ràng.
1' Trận đấu bắt đầu. Hà Nội FC giao bóng trước.
Vào lúc 19h15 hôm nay 12/9, Hà Nội FC sẽ tiếp đón SLNA trong trận đấu tiếp theo của vòng 2 V-League 2026/2027. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kewell được đánh giá cao hơn và chắc chắn sẽ muốn giành trọn vẹn 3 điểm.
Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu. Đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều cầu thủ kinh nghiệm, bên cạnh những nhân tố trẻ đang ngày một trưởng thành. Dù vậy, đội bóng Thủ đô đã có sự khởi đầu không như kỳ vọng khi nhận thất bại 1-3 trên sân của CA TP.HCM ở vòng 1.
Thất bại 1-3 trước CA TP.HCM ở vòng đầu tiên cho thấy Hà Nội vẫn còn những vấn đề. Đội bóng của HLV Kewell kiểm soát bóng nhiều nhưng chưa thực sự sắc sảo khi tiếp cận vòng cấm đối thủ. Những đường chuyền quyết định thiếu độ chính xác, sự kết nối giữa các vị trí tấn công chưa thật nhuần nhuyễn. Khi phải đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cũng xuất hiện và bị đối phương khai thác bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.
Việc khởi đầu không như ý cũng đem đến những áp lực lớn với chính HLV Kewell. Nhà cầm quân này cùng các học trò hiểu rằng, Hà Nội FC không thể tiếp tục mắc sai lầm trong lượt trận tiếp theo trước SLNA. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Thủ đô chắc chắn bằng mọi giá phải có 3 điểm để lấy lại niềm tin và tinh thần cho chặng đường sắp tới.
Về phần SLNA, đội bóng này đã có 3 điểm đầu tay sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Trận thắng đó không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn mà còn giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm sự tự tin.
Trước đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC, lại phải thi đấu trên sân khách, SLNA chắc chắn sẽ chủ động chọn lối chơi chặt chẽ, phòng ngự chắc chắn để chờ cơ hội phản công.
Những nhân tố như Khắc Ngọc, Xuân Đại hay ngoại binh Bruno Paraíba cùng anh em Việt kiều Abdel-Amine Tran, Karim Tran Phi Long hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt để giúp SLNA đạt mục tiêu rời sân Hàng Đẫy với ít nhất 1 điểm.
Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027
VOV.VN - Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân Hàng Đẫy.
Kết quả V-League hôm nay 5/9: Hà Nội FC thua CLB CA TP.HCM, Ninh Bình thắng đậm
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 5/9: Hà Nội FC thua CLB CA TP.HCM 1-3 trên sân khách trong khi Ninh Bình thắng đậm 4-1 tại sân Lạch Tray của Hải Phòng FC.
Cựu ngoại binh Hà Nội FC gia nhập tân binh V-League 2026/27
VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Cựu tiền đạo ngoại binh của Hà Nội FC gia nhập tân binh Bắc Ninh FC.
Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin dữ trước thềm vòng 1 V-League 2026/27
VOV.VN - Thể Công Viettel và Hà Nội FC nhận tin không vui về lực lượng trước thềm vòng 1 V-League 2026/27.
Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất, Hà Nội FC đã hoàn tất việc chiêu mộ Cyrus Christie, hậu vệ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và có nhiều năm khoác áo các CLB chuyên nghiệp tại Anh.
Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027
VOV.VN - Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân Hàng Đẫy.