Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10, giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 sẽ chính thức khởi tranh.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Hà Nội.

Tham dự giải đấu có 8 CLB là Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, Long An, Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vietinbank và Hưng Yên.

Các đội đã hoàn thành xong 7 vòng của giai đoạn 1 vào tháng 4/2026 và giờ là thời điểm những trận đấu quyết định đến chức vô địch sẽ diễn ra. 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi đội đứng thứ 8 chung cuộc phải xuống thi đấu ở giải bóng chuyền A1 Quốc gia mùa giải sau.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 (14/10), Hà Nội sẽ gặp Thông tin lúc 12h trong khi Hưng Yên đấu Hóa chất Đức Giang lúc 14h30. Khung 17h là trận Long An gặp Vietinbank còn trận muộn nhất lúc 20h sẽ là màn so tài giữa Thanh Hóa và Ninh Bình.

Trong đó, trận đấu sớm nhất trong ngày giữa Hà Nội và Thông tin sẽ là màn so tài tâm điểm khi đây là 2 đội bóng mạnh, có thực lực và đang cạnh tranh những vị trí dẫn đầu để tìm vé vào thi đấu bán kết.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10, giải bóng chuyền nữ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra 7 trận đấu của vòng 3. Trong đó đáng chú ý nhất là màn so tài Vakifbank vs Zeren Spor diễn ra lúc 23h.