Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 15/10, các trận đấu tiếp theo của giải VĐQG 2026 giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra sôi động ở nhà thi đấu Vĩnh Long.

Trong ngày hôm nay, có tổng cộng 4 trận đấu được diễn ra trong các khung giờ trải dài từ 12h đến 20h. Vào khung 12h, Hà Nội gặp Hóa chất Đức Giang, lúc 14h30 là trận Vietin Bank đấu Thông tin. Trận đấu bắt đầu lúc 17h là Ninh Bình chạm trán Hưng Yên trong khi trận đấu muộn nhất trong ngày là màn so tài giữa Thanh Hóa và Long An.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Long An.

Trận cầu tâm điểm trong ngày là màn đối đầu Hà Nội gặp Hóa chất Đức Giang. Đây là 2 CLB đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với những thành tích vượt trội so với các đội bóng còn lại.

Tham dự giải đấu bóng chuyền nữ VĐQG 2026 có 8 CLB là Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, Long An, Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vietinbank và Hưng Yên.

Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14/10 đến 22/10. Sau đó, 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi đội đứng thứ 8 chung cuộc phải xuống thi đấu ở giải bóng chuyền A1 Quốc gia mùa giải sau. VCK xác định đội vô địch và phân hạng của giải sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25/10.