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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/10

Chủ Nhật, 07:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/10, những giải đấu ở nhiều cấp độ sẽ diễn ra sôi động.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/10, rất nhiều giải đấu từ V-League, hạng Nhất cho đến bóng đá trẻ đều sẽ diễn ra sôi động.

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Tại V-League, 3 trận đấu tiếp theo của vòng 4 sẽ được tổ chức. Ở sân Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ đón tiếp HAGL lúc 18h. Cùng thời điểm, Đồng Nai sẽ đến làm khách của Bắc Ninh trong trận đấu được ví như "chung kết ngược" sớm của mùa giải.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa CLB CAHN và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu mà CLB CAHN được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Hà Nội FC cũng đang quyết tâm có được kết quả tốt để từng bước trở lại cuộc đua. Màn so tài này bắt đầu lúc 19h15.

Ở giải hạng Nhất, 3 trận đấu được tổ chức hôm nay là những màn đọ sức cuối cùng của vòng 3. Long An đấu Khánh Hòa lúc 15h30, CLB bóng đá TP.HCM gặp CLB TP.HCM lúc 17h trong khi Thái Nguyên so tài Huế lúc 18h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/10, 3 trận đấu vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ diễn ra.

Do CLB TP.HCM I đã vô địch sớm nên trận đấu giữa đội bóng này và Thái Nguyên T&T lúc 16h sẽ là thời điểm để vinh danh và trao cúp vô địch cho cô trò HLV Kim Chi.

PV/VOV.VN
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