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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/10

Thứ Tư, 07:30, 21/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/10, sôi động các trận đấu của giải VĐQG nữ Việt Nam 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/10, sôi động các trận đấu tiếp theo của giải VĐQG nữ Việt Nam 2026. Sau 1 ngày tạm nghỉ, các trận đấu sẽ trở lại tại nhà thi đấu Vĩnh Long trong các khung giờ 12h, 14h30, 17h và 20h.

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Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Thông tin. 

Vào lúc 12h, Hà Nội gặp Long An, khung 14h có trận Hưng Yên đấu Thanh Hóa. 17h là trận Thông tin gặp Ninh Bình trong khi trận đấu lúc 20h là Hóa chất Đức Giang chạm trán Vietin Bank.

Trong bối cảnh Hà Nội, Long An, Hóa chất Đức Giang đã chính thức giành quyền vào bán kết, tâm điểm trong ngày sẽ là trận Thông tin gặp Ninh Bình, màn đọ sức quyết định tấm vé còn lại vào bán kết.

Nếu Thông tin thắng, đội bóng này sẽ sớm giành quyền vào bán kết trong khi Ninh Bình bắt buộc phải thắng nếu muốn níu kéo hy vọng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 21/10, giải đấu Cúp C1 châu Âu dành cho các CLB nữ sẽ tiếp tục với 2 trận đấu: Herceg Novi gặp Maritsa Plovdiv trong khi Asterix Avo đối đầu Banka Branik.

Giải VĐQG Italia có 5 trận đấu sớm vòng 4, trong đó đáng chú ý là màn so tài giữa Bergamo và Vero Volley lúc 1h30 rạng sáng 22/10.

Trần Tiến/VOV.VN
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