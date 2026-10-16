Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 16/10 chứng kiến những trận đấu tiếp theo ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và thế giới. Trong ngày giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam tạm nghỉ, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến giải VĐQG Nga và Italia, những nền bóng chuyền phát triển trên thế giới.

CLB bóng chuyền nữ Saint Petersburg. (Ảnh: Worldofvolley).

Tại Nga, 2 trận đấu được tổ chức hôm nay là Uralochka gặp Saint Petersburg lúc 20h30 và Kaliningrad đấu Tulitsa lúc 0h rạng sáng 17/10 theo giờ Việt Nam.

Bóng chuyền nữ Nga từ trước đến nay vẫn luôn nằm trong tốp đầu của thế giới. Sau khi lệnh cấm với bóng chuyền Nga được gỡ bỏ, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của Nga đã ngay lập tức giành quyền tham dự World Cup 2027. Giải VĐQG nữ của Nga cũng do đó có nhiều sức hút hơn với khán giả.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 16/10, giải VĐQG Italia diễn ra trận đấu tiếp theo của vòng 3 giữa 2 đội Brescia và Vallefoglia vào lúc 1h ngày 17/10 theo giờ Việt Nam. Đây là cơ hội để Vallefoglia giành chiến thắng và chen chân vào nhóm đầu bảng khi Brescia đã thua 0-3 ở cả 2 trận đấu đã qua.