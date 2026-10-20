Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/10, giải đấu Cúp C1 châu Âu dành cho các CLB nữ (CEV Women's Champions League) sẽ chính thức khởi tranh với vòng đấu loại.

Ảnh: CLB Turan Tovuz.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Turan Tovuz (Azerbaijan) sẽ chạm trán Mladost Zagreb (Croatia) trong trận đấu diễn ra lúc 22h (giờ Việt Nam). Với trình độ của 2 nền bóng chuyền nữ Azerbaijan và Croatia, Mladost Zagreb là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức tối nay.

Tham dự Cúp C1 châu Âu của bóng chuyền nữ mùa giải 2026/2027 có tổng cộng 26 đội. Trong đó 18 đội giành quyền vào thẳng vòng đấu chính và 8 đội thi đấu vòng sơ loại để chọn ra 2 đội cuối cùng thi đấu vòng chính. Ở vòng loại, 8 đội sẽ bắt cặp thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về knockout để tìm ra 2 đội cuối cùng có vé vào vòng chính.

20 CLB dự vòng chính được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách) để tìm ra các CLB dẫn đầu đi tiếp đến những vòng đấu sâu hơn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/10, giải VĐQG Brazil diễn ra trận đấu tiếp theo ở vòng 1 giữa Fluminense và Sancor Seguros, bắt đầu lúc 4h30 rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam.