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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/10

Thứ Năm, 08:00, 22/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/10, những trận đấu cuối cùng của giai đoạn đấu bảng giải VĐQG Việt Nam sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/10, những trận đấu cuối cùng của giai đoạn đấu bảng giải VĐQG Việt Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long trong 4 khung giờ là 12h, 14h30, 17h và 19h30.

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Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Hà Nội. 

Lúc 12h là trận Hưng Yên gặp Hà Nội. Thông tin gặp Long An lúc 14h, Hóa chất Đức Giang gặp Thanh Hóa lúc 17h trong khi Vietin Bank đối đầu Ninh Bình lúc 19h30.

Trước lượt trận hôm nay, 4 đội vào bán kết đã được xác định là Long An, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang và Thông tin. Trong khi đó, 4 đội  Ninh Bình, Vietin Bank, Hưng Yên và Thanh Hóa sẽ thi đấu vòng phân hạng 5-8.

Các đội vào bán kết sẽ cạnh tranh chức vô địch trong khi 4 đội thi đấu vòng phân hạng 5-8 sẽ cố gắng tránh vị trí hạng 8 chung cuộc để không xuống hạng A1 vào mùa sau.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/10, giải đấu Cúp C1 châu Âu dành cho các CLB nữ (CEV Women's Champions League) tiếp tục các trận đấu loại. Vào lúc 2h rạng sáng 23/10 theo giờ Việt Nam sẽ là cặp đấu Porto gặp CAV Esquimo.

PV/VOV.VN
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