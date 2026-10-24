Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 24/10 chứng kiến những trận đấu quan trọng ở vòng bán kết và các trận đấu phân hạng 5-8 của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam 2026. Tất cả các trận đấu đều sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Long An.

Ở loạt bán kết. Hóa chất Đức Giang sẽ gặp Hà Nội trong trận bán kết 1 lúc 14h30. Trong khi đó, trận bán kết 2 sẽ là cuộc so tài giữa Thông tin và Long An lúc 19h30. Các đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch trong khi hai đội thua sẽ thi đấu tranh hạng ba.

Tại loạt trận phân hạng 5-8, Ninh Bình gặp Hưng Yên lúc 12h trong khi Thanh Hóa đấu Vietin Bank lúc 17h. Hai đội thắng sẽ thi đấu tranh hạng năm trong khi hai đội thua sẽ tranh hạng bảy. Đội xếp thứ tám chung cuộc sẽ phải xuống thi đấu ở giải bóng chuyền A1 Quốc gia mùa giải sau.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 24/10, giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản tiếp tục với những trận đấu tiếp theo. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn so tài giữa Gunma Greenwings, đội bóng có sự hiện diện của Trần Thị Thanh Thúy và Aranmare Akita Shonai. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 11h05 theo giờ Việt Nam.