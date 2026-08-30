Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/8 rạng sáng mai 31/8, MU sẽ tiếp đón Ipswich tại vòng 2 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải 2026/2027. Thầy trò HLV Michael Carrick cũng được kỳ vọng sẽ có chiến thắng để lấy lại thể diện sau khi thua bạc nhược Hull 0-2 ở vòng mở màn.

MU được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Ipswich. (Ảnh: CLB)

Cuộc đọ sức giữa MU và Ipswich sẽ diễn ra lúc 22h30 tối 30/8 theo giờ Việt Nam. Trước đó, Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận đấu ở khung 20h00 gồm: Chelsea tiếp đón Brighton, Leeds gặp Brentford và Fulham làm khách của Sunderland.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/8, Real Madrid sẽ tiếp đón Malaga tại vòng 3 La Liga vào lúc 22h00. Trong khi đó, Napoli sẽ gặp Como ở trận đấu tâm điểm vòng 2 Serie A lúc 23h30.

Rạng sáng mai 31/8 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra các cặp đấu đáng chú ý gồm: Inter Milan làm khách của Cagliari tại Serie A lúc 01h45, Monaco đại chiến Marseille tại Ligue 1 lúc 01h45 và Celta Vigo đối đầu Athletic Bilbao tại La Liga lúc 02h30.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/8 rạng sáng mai 31/8 Ngoại hạng Anh 20h00 ngày 30/8: Chelsea – Brighton 20h00 ngày 30/8: Leeds – Brentford 20h00 ngày 30/8: Sunderland – Fulham 22h30 ngày 30/8: MU – Ipswich La Liga 22h00 ngày 30/8: Real Madrid – Malaga 00h30 ngày 31/8: Deportivo – Valencia 02h30 ngày 31/8: Celta Vigo – Athletic Bilbao Serie A 23h30 ngày 30/8: Napoli – Como 01h45 ngày 31/8: Cagliari – Inter Milan 01h45 ngày 31/8: Lazio – Genoa Bundesliga 20h30 ngày 30/8: Freiburg – Werder Bremen 22h30 ngày 30/8: Augsburg – Schalke 04 Ligue 1 20h00 ngày 30/8: Paris FC – Nice 22h15 ngày 30/8: Rennes – Le Mans 01h45 ngày 31/8: Monaco – Marseille