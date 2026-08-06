Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8: Sôi động Cúp châu Âu

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8, tâm điểm sẽ là các trận đấu ở vòng loại Europa League (Cúp C2) và Conference League (Cúp C3 châu Âu) mùa giải 2026/2027.

Các cầu thủ Besiktas tập luyện trước giờ thi đấu. (Ảnh: Besiktas).

Tại Cúp C2 châu Âu, 10 trận đấu của lượt đi vòng sơ loại thứ ba sẽ diễn ra, trong đó đáng chú ý có một số CLB danh tiếng ra sân. Rangers của Scotland đến làm khách của Jagiellonia Białystok (Ba Lan) lúc 23h, Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp Hradec Králové (CH Séc) lúc 0h ngày 7/8 hay Benfica tiếp đón Heart of Midlothian (Scotland) lúc 2h ngày 7/8.

Trong khi đó, ở Cúp C3 châu Âu sẽ có 27 trận đấu của lượt đi vòng sơ loại thứ ba được tổ chức. Một số CLB có tiếng sẽ xuất hiện như FC Copenhagen (Đan Mạch), Dinamo Kiev (Ukraine), Sporting Braga (Bồ Đào Nha) hay Ajax (Hà Lan).

FC Copenhagen đến làm khách của Debrecen (Hungary) lúc 0h ngày 7/8, Dinamo Kiev gặp Qarabag (Azerbaijan) trên sân trung lập ở Ba Lan lúc 0h ngày 7/8, Ajax trên sân nhà gặp Shelbourne (CH Ireland) lúc 1h ngày 7/8 và Sporting Braga trên sân nhà tiếp đón Dinamo Minsk lúc 1h30 ngày 7/8.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8, vòng bảng giải bóng đá nữ châu Phi 2026 sẽ kết thúc với 2 trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 3h rạng sáng 7/8 là Mali vs Ghana và Cape Verde đấu Cameroon.