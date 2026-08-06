English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8: Sôi động Cúp châu Âu

Thứ Năm, 07:00, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8, tâm điểm sẽ là các trận đấu ở vòng loại Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8, tâm điểm sẽ là các trận đấu ở vòng loại Europa League (Cúp C2) và Conference League (Cúp C3 châu Âu) mùa giải 2026/2027.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 6 8 soi dong cup chau Au hinh anh 1
Các cầu thủ Besiktas tập luyện trước giờ thi đấu. (Ảnh: Besiktas). 

Tại Cúp C2 châu Âu, 10 trận đấu của lượt đi vòng sơ loại thứ ba sẽ diễn ra, trong đó đáng chú ý có một số CLB danh tiếng ra sân. Rangers của Scotland đến làm khách của Jagiellonia Białystok (Ba Lan) lúc 23h, Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp Hradec Králové (CH Séc) lúc 0h ngày 7/8 hay Benfica tiếp đón Heart of Midlothian (Scotland) lúc 2h ngày 7/8.

Trong khi đó, ở Cúp C3 châu Âu sẽ có 27 trận đấu của lượt đi vòng sơ loại thứ ba được tổ chức. Một số CLB có tiếng sẽ xuất hiện như FC Copenhagen (Đan Mạch), Dinamo Kiev (Ukraine), Sporting Braga (Bồ Đào Nha) hay Ajax (Hà Lan).

FC Copenhagen đến làm khách của Debrecen (Hungary) lúc 0h ngày 7/8, Dinamo Kiev gặp Qarabag (Azerbaijan) trên sân trung lập ở Ba Lan lúc 0h ngày 7/8, Ajax trên sân nhà gặp Shelbourne (CH Ireland) lúc 1h ngày 7/8 và Sporting Braga trên sân nhà tiếp đón Dinamo Minsk lúc 1h30 ngày 7/8.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/8, vòng bảng giải bóng đá nữ châu Phi 2026 sẽ kết thúc với 2 trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 3h rạng sáng 7/8 là Mali vs Ghana và Cape Verde đấu Cameroon.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5 mới nhất: Việt Nam gặp Campuchia
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5 mới nhất: Việt Nam gặp Campuchia

VOV.VN - Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất lượt trận 5, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Campuchia để giành vé vào bán kết, Thái Lan đọ sức với Myanmar.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5 mới nhất: Việt Nam gặp Campuchia

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5 mới nhất: Việt Nam gặp Campuchia

VOV.VN - Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất lượt trận 5, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Campuchia để giành vé vào bán kết, Thái Lan đọ sức với Myanmar.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: Việt Nam gặp Thái Lan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: Việt Nam gặp Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: Việt Nam gặp Thái Lan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: Việt Nam gặp Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/8: ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp Indonesia
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp Indonesia

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia ở trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp Indonesia

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp Indonesia

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia ở trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế