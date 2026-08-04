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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

Thứ Ba, 07:00, 04/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 5 giữa 2 đội Sơn La và Hà Nam. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 16h trên sân vận động 3/2 ở tỉnh Sơn La.

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Ảnh: VFF. 

Trận đấu sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua vô địch của giải đấu năm nay. Sau 4 vòng đấu, Hà Nam đang dẫn đầu với 10 điểm trong khi Sơn La tạm thời xếp thứ ba với 4 điểm.

Nếu Hà Nam giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay, đội bóng này sẽ đăng quang chức vô địch giải sớm 1 vòng đấu. Trong khi đó nếu còn muốn duy trì cơ hội cạnh tranh, chủ nhà Sơn La sẽ cần giành được trọn vẹn 3 điểm.

Ở trận lượt đi, Hà Nam đã giành chiến thắng vất vả 2-1 trước Sơn La trong thế bị dẫn trước. Do đó, trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó dự đoán.

Giải U16 nữ Quốc gia 2026 là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG nữ Việt Nam trong tương lai.

Giải đấu năm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn lực lượng cho U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra vào tháng 10/2026.

PV/VOV.VN
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