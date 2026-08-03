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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp Indonesia

Thứ Hai, 07:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8: ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia ở trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8, trận đấu đáng quan tâm nhất là ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 20h30 theo giờ Việt Nam trên sân Pakansari ở Bogor, Indonesia. 

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang thất thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp trước khi làm khách của ĐT Indonesia vào lúc 20h30 ngày 3/8 và tiếp đón ĐT Campuchia vào lúc 20h ngày 7/8.

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Ảnh: Hoài Thương. 

Do đó, việc có ít nhất 1 điểm trước Indonesia trong trận đấu tối nay là yêu cầu gần như bắt buộc với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trong trường hợp giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng A với cùng 7 điểm sau 3 trận như ĐT Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua và nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối. Nếu đánh bại ĐT Campuchia trên sân nhà vào ngày 7/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/8, ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận thứ ba ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan gặp đối thủ Afghanistan vào lúc 20h30. 

Trong khi đó, giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc diễn ra 2 trận bán kết: Hà Nội gặp SLNA lúc 16h và Hà Nội FC đấu Hải Phòng FC lúc 17h. 

PV/VOV.VN
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