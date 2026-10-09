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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/10

Thứ Sáu, 07:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/10, sôi động các trận đấu của những đội bóng trẻ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/10, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U19 Hà Nội. Đây là một trong những trận đấu thử nghiệm quan trọng giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự trải nghiệm, tích lũy trước khi tham dự U17 World Cup. 

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Ảnh: VFF. 

Dự kiến, ngày 19/10, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày. Sau đó, đội tiếp tục có khoảng 10 ngày tập huấn tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/10, giải U16 toàn quốc sẽ diễn ra trận đấu sớm của lượt trận thứ tư giữa hai đội HAGL và Ninh Bình. Trận đấu này diễn ra lúc 15h trên sân Hàm Rồng 4. Ban đầu, màn so tài này dự kiến được tổ chức vào ngày 10/10 nhưng ban tổ chức đã thay đổi, đẩy trận đấu lên đá sớm một ngày. 

Giải U16 toàn quốc 2026 diễn ra theo thể thức thi đấu hàng tuần, giúp các cầu thủ có thêm những cơ hội thi đấu thực tế nhằm tích lũy chuyên môn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để những gương mặt triển vọng có thể cạnh tranh vị trí thí đấu VCK U17 châu Á 2027 cùng U17 Việt Nam. 

Trần Tiến/VOV.VN
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