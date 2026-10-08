Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, V-League sẽ tiếp diễn với trận đấu kế tiếp của vòng 3. Vào lúc 19h15, Thể Công Viettel sẽ đối đầu Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

U17 nữ Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 gặp U17 nữ Bắc Mariana lúc 18h hôm nay 8/10. (Ảnh: AFC).

Đây là trận đấu thầy trò HLV Popov được đánh giá cao hơn và họ sẽ quyết tâm có chiến thắng trước khi nghĩ đến màn so tài với Persib Bandung (Indonesia) ở Cúp C2 châu Á.

Cũng là giải đấu cấp quốc gia, giải bóng đá nữ VĐQG sẽ trở lại hôm nay với 3 trận đấu của vòng 11. Vào lúc 16h có 2 trận đấu: Hà Nam gặp Hà Nội I trên sân Hà Nam trong khi CLB TP.HCM đối đầu Than Khoáng Sản Việt Nam. 18h. Ở khung 18h là trận đấu Thái Nguyên đấu Hà Nội II trên sân Thái Nguyên.

Ảnh: VFF.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, các đại diện Việt Nam cũng ra sân ở các giải đấu quốc tế. U17 nữ Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 gặp U17 nữ Bắc Mariana lúc 18h.

Trong khi đó, CLB CAHN sẽ đến làm khách của Lion City Sailors (Singapore) trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 ở lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á.