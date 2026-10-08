English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10

Thứ Năm, 07:00, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, rất nhiều giải đấu có sự hiện diện của các đội bóng Việt Nam sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, V-League sẽ tiếp diễn với trận đấu kế tiếp của vòng 3. Vào lúc 19h15, Thể Công Viettel sẽ đối đầu Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 8 10 hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 gặp U17 nữ Bắc Mariana lúc 18h hôm nay 8/10. (Ảnh: AFC). 

Đây là trận đấu thầy trò HLV Popov được đánh giá cao hơn và họ sẽ quyết tâm có chiến thắng trước khi nghĩ đến màn so tài với Persib Bandung (Indonesia) ở Cúp C2 châu Á.

Cũng là giải đấu cấp quốc gia, giải bóng đá nữ VĐQG sẽ trở lại hôm nay với 3 trận đấu của vòng 11. Vào lúc 16h có 2 trận đấu: Hà Nam gặp Hà Nội I trên sân Hà Nam trong khi CLB TP.HCM đối đầu Than Khoáng Sản Việt Nam. 18h. Ở khung 18h là trận đấu Thái Nguyên đấu Hà Nội II trên sân Thái Nguyên.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 8 10 hinh anh 2
Ảnh: VFF. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/10, các đại diện Việt Nam cũng ra sân ở các giải đấu quốc tế. U17 nữ Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 gặp U17 nữ Bắc Mariana lúc 18h.

Trong khi đó, CLB CAHN sẽ đến làm khách của Lion City Sailors (Singapore) trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 ở lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10, đại diện V-League là CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/10, đại diện V-League là CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Liverpool đại chiến Man City
Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Liverpool đại chiến Man City

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Man City có chuyến làm khách trên sân của Liverpool, trong khi MU tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Liverpool đại chiến Man City

Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Liverpool đại chiến Man City

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Man City có chuyến làm khách trên sân của Liverpool, trong khi MU tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10, trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10, trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10, các trận đấu tiếp theo của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/10, các trận đấu tiếp theo của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam đấu Malaysia
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam đấu Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia đối đầu ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam đấu Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia đối đầu ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế