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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/9, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức.

Tại vòng 2 V-League, Hà Nội FC trên sân nhà Hàng Đẫy sẽ đón tiếp SLNA trong trận đấu lúc 19h15. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kewell được đánh giá cao hơn và chắc chắn sẽ muốn giành trọn vẹn 3 điểm.

Trong khi đó, giải hạng Nhất Quốc gia tiếp tục các trận đấu ở vòng 1. Trên sân Cần Thơ, đội bóng mới đôi tên - chủ nhà Cần Thơ sẽ có màn đối đầu với một CLB khác cũng đổi chủ sở hữu trong mùa giải này là Hưng Yên. Trận đấu sẽ diễn ra từ 17h.

Ảnh: VPF.

Trước đó lúc 15h30 sẽ là trận CLB bóng đá TP.HCM đến làm khách trên sân của Lâm Đồng, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/9, giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia sẽ diễn ra 4 trận đấu trải dài từ 10h sáng đến 17h30 chiều với những màn đọ sức phân hạng 5-8 và bán kết.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là mùa giải đặc biệt, đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành bền bỉ của HDBank, tổ chức và phát triển các giải Futsal Quốc gia.

10 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những điều đã được tạo dựng. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, hệ thống các giải Futsal Quốc gia từng bước được nâng tầm về chuyên môn, công tác tổ chức và truyền thông.