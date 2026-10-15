English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/10

Thứ Năm, 07:00, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/10, những trận đấu tiếp theo của giải hạng Ba Quốc gia 2026 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/10, các trận đấu của vòng 2 giải hạng Ba Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại các địa phương đăng cai là Hà Nội và Đồng Tháp.

Tại Hà Nội, 2 trận của bảng A được tổ chức tại sân Đan Phượng. Lúc 14h là màn so tài giữa Trẻ Hà Nội và Trẻ Ninh Bình. Cả đôi bên đều đang hướng tới mục tiêu chiến thắng sau khi đã để thua ngày ra quân.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 15 10 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Trận đấu bắt đầu lúc 16h15 là màn đối đầu giữa Tây Mỗ và Bình Định FC, những đội bóng đã có chiến thắng ngày ra quân. Nếu tiếp tục giành 3 điểm hôm nay, Tây Mỗ hoặc Bình Định FC sẽ tiến thêm một bước đến mục tiêu giành suất thăng hạng.

Trong khi đó, bảng B có 3 trận đấu diễn ra hôm nay tại các sân vận động Sơn Quy và Tiền Giang của tỉnh Đồng Tháp.

Tại sân Sơn Quy, STP Food gặp CLB Đồng Nai lúc 14h30. Trong khi đó, 2 trận đấu được tổ chức ở sân Tiền Giang là Trẻ Khánh Hòa gặp HCM United lúc 14h và An Giang so tài với Đồng Tháp lúc 16h15.

lich-thi-dau-dt-viet-nam-tai-fifa-days-thang-112026.png

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 11/2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10, giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Vĩnh Long.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 14/10, giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Vĩnh Long.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10, đại diện V-League là CLB Thể Công Viettel sẽ có trận đấu ở Cúp C2 châu Á gặp đội chủ nhà Persib Bandung (Indonesia).

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/10, đại diện V-League là CLB Thể Công Viettel sẽ có trận đấu ở Cúp C2 châu Á gặp đội chủ nhà Persib Bandung (Indonesia).

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10, tâm điểm sẽ là trận đấu ở Cúp C1 châu Á giữa CLB CAHN và đội khách Kashima Antlers (Nhật Bản).

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10, tâm điểm sẽ là trận đấu ở Cúp C1 châu Á giữa CLB CAHN và đội khách Kashima Antlers (Nhật Bản).

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?
Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế