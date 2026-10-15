Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/10, các trận đấu của vòng 2 giải hạng Ba Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại các địa phương đăng cai là Hà Nội và Đồng Tháp.

Tại Hà Nội, 2 trận của bảng A được tổ chức tại sân Đan Phượng. Lúc 14h là màn so tài giữa Trẻ Hà Nội và Trẻ Ninh Bình. Cả đôi bên đều đang hướng tới mục tiêu chiến thắng sau khi đã để thua ngày ra quân.

Ảnh: VFF.

Trận đấu bắt đầu lúc 16h15 là màn đối đầu giữa Tây Mỗ và Bình Định FC, những đội bóng đã có chiến thắng ngày ra quân. Nếu tiếp tục giành 3 điểm hôm nay, Tây Mỗ hoặc Bình Định FC sẽ tiến thêm một bước đến mục tiêu giành suất thăng hạng.

Trong khi đó, bảng B có 3 trận đấu diễn ra hôm nay tại các sân vận động Sơn Quy và Tiền Giang của tỉnh Đồng Tháp.

Tại sân Sơn Quy, STP Food gặp CLB Đồng Nai lúc 14h30. Trong khi đó, 2 trận đấu được tổ chức ở sân Tiền Giang là Trẻ Khánh Hòa gặp HCM United lúc 14h và An Giang so tài với Đồng Tháp lúc 16h15.