Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng sự chú ý đến Cúp C1 châu Á khi CLB CAHN có trận đấu với đội khách Kashima Antlers (Nhật Bản) lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

Ảnh: Lion City Sailors

Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò HLV Polking khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất.

Tại lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á năm nay, Kashima Antlers đã đánh bại Newcastle Jets đến 7-1. Trong trận đấu gần nhất, Kashima Antlers cũng đánh bại Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0.

Bên cạnh đó, lực lượng của CLB CAHN cũng có nhưng sứt mẻ khi David Henen chắc chắn không thể ra sân do chấn thương trong khi khả năng thi đấu của Đình Bắc hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/10, giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2026 tiếp diễn với trận đấu Tây Mỗ gặp Trẻ Hà Nội FC bắt đầu lúc 15h.