Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/7, lượt trận thứ 2 VCK U21 Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động diễn ra với 2 trận đấu ở bảng C.

Ảnh: VFF

Ở khung giờ 15h30, U21 PVF sẽ chạm trán U21 Đà Nẵng trên sân NTL-PVF. Cùng giờ, U21 CAHN đối đầu U21 Đồng Nai trên sân TN3-PVF trong trận đấu mang tính chất quyết định cho cả hai.

Sau lượt trận mở màn, cục diện bảng C đã có sự phân hóa rõ rệt. U21 PVF và U21 Đà Nẵng cùng có 3 điểm, nhưng đội bóng trẻ PVF tạm dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn.

Trong khi đó, U21 CAHN và U21 Đồng Nai vẫn chưa có điểm số nào. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội được xem là cơ hội cuối để nuôi hy vọng cạnh tranh.

Giải U21 Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Đây là sân chơi giúp phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho U23 cũng như đội tuyển quốc gia.

VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 với tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng. Với lịch thi đấu dày và tính cạnh tranh cao, giải đấu hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ phía trước.