Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/10, các giải đấu cấp CLB trong nước tiếp tục diễn ra. Tại giải hạng Nhất, trận đấu sớm vòng 3 sẽ được tổ chức.

Ảnh: VPF.

Trên sân Bà Rịa, đội chủ nhà Sài Gòn FC sẽ có màn so tài với Quy Nhơn United trong trận đấu diễn ra lúc 17h. Sau 2 vòng đã đấu, Sài Gòn FC đang xếp thứ 7 với 3 điểm trong khi Quy Nhơn United xếp thứ 9 với 1 điểm. Do đó, trận đấu này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm nhiều năm đá hạng Nhất, Sài Gòn FC là đội được đánh giá cao hơn so với một tập thể có rất nhiều gương mặt trẻ của Quy Nhơn United.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/10, trận đấu muộn nhất của lượt trận thứ hai giải bóng đá hạng Ba sẽ diễn ra trên sân Đan Phượng (Hà Nội) giữa đội chủ nhà Đan Phượng và đội khách Hà Nội Bulls. Màn so tài này bắt đầu từ lúc 15h.