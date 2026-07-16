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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7

Thứ Năm, 07:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7: Lượt trận thứ vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7, lượt trận thứ ba vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động diễn ra với 4 trận đấu ở các bảng A và bảng B.

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Ảnh: VFF

Ở khung giờ 15h30, bảng B chứng kiến hai cuộc đối đầu đáng chú ý giữa HAGL và SLNA, cùng trận Tây Ninh chạm trán Thể Công Viettel. Đây là loạt trận có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp của các đội.

Sau đó vào lúc 18h00, bảng A tiếp tục sôi động với trận Hà Nội gặp TP.HCM và PVF-CAND đối đầu An Giang. Cả hai cặp đấu đều được đánh giá cân bằng, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Trước đó ở lượt trận thứ hai, Thể Công Viettel giành chiến thắng 3-1 trước HAGL, trong khi SLNA vượt qua Tây Ninh với tỷ số 2-0. Tại bảng A, Hà Nội thắng đậm An Giang 6-0 còn PVF-CAND đánh bại TP.HCM 2-1.

Giải U21 Quốc gia là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những cấp độ cao hơn như U23 và đội tuyển quốc gia. Vòng chung kết năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Quách Khiêm/VOV.VN
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