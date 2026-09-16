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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/9

Thứ Tư, 07:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/9, trận đấu được chờ đợi sẽ là màn đọ sức giữa Thể Công Viettel và Melbourne Victory (Australia) ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027 trên sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/9, đại diện bóng đá Việt Nam là CLB Thể Công Viettel sẽ có màn so tài Melbourne Victory (Australia) ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

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Ảnh: VPF. 

Đây là màn so tài được người hâm mộ Việt Nam chú ý khi trước giải, trong đội hình của Melbourne Victory có sự hiện diện của ngôi sao Juan Mata, cựu danh thủ MU. Tuy nhiên, viễn cảnh Thể Công Viettel chạm trán cựu cầu thủ MU và ĐT Tây Ban Nha ngay tại Hà Nội đã không xảy ra.

Trước ngày sang Melbourne Victory Việt Nam, đội bóng này và Juan Mata đã quyết định dừng hợp tác do cầu thủ người Tây Ban Nha hy vọng có thể trở lại thi đấu ở châu Âu.

Dù không còn Mata, Melbourne Victory vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Đại diện A-League sở hữu một số gương mặt đã khoác áo các đội tuyển trẻ Australia cùng các ngoại binh được đánh giá cao đến từ Brazil, xứ Wales hay Đức.

PV/VOV.VN
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