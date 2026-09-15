Tiền vệ ĐT nữ Việt Nam nói lời gan ruột trước thử thách cực đại ở ASIAD 2026

Chiều 15/9, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập tại sân Iwata Sports Exchange Village Yumeria Ball Stadium, tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với ĐT nữ Nhật Bản tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết toàn đội đã xem lại trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, nhìn nhận những điểm cần cải thiện và hướng tới sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu tiếp theo.

Ở trận ra quân diễn ra ngày 14/9, ĐT nữ Việt Nam để ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa dẫn trước 2-0 trước khi Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận. Dù rất nỗ lực, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể san bằng khoảng cách và chấp nhận thua 1-2.

Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự

“Dù trận đấu đầu tiên không có kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng toàn đội đã rút ra được những điều cần thiết để hướng tới trận đấu thứ hai tốt hơn. Chúng tôi đã tự xem lại video và chia sẻ cùng nhau để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo”, Vạn Sự cho biết.

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi toàn đội tạo được một số cơ hội trong những phút cuối nhưng chưa thể tận dụng thành công. “Toàn đội đã thi đấu hết sức mình, bản thân tôi cũng đã nỗ lực đến cùng. Ở những phút cuối trận có nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, tôi rất tiếc về điều đó”, Vạn Sự nói.

Theo Vạn Sự, sự kết hợp và chia sẻ giữa các cầu thủ có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng một tập thể đoàn kết, đặc biệt khi ĐT nữ Việt Nam đang có nhiều nhân tố trẻ.

“Tôi cũng là một cầu thủ trẻ và được các chị truyền tải rất nhiều điều bổ ích. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ lại những điều đó cho những nhân tố mới để cùng nhau tạo nên khối đoàn kết, hướng đến những kết quả tốt cho bóng đá nữ Việt Nam. Hướng tới các trận tiếp theo, Ban huấn luyện sẽ có những phân tích kỹ hơn để toàn đội có sự điều chỉnh và hướng đến kết quả tốt hơn”, Vạn Sự cho biết.

Ở lượt trận kế tiếp, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối mặt thử thách lớn khi gặp đội chủ nhà Nhật Bản - ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026. Tuy nhiên, Vạn Sự khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng bước vào thử thách.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện buổi chiều 15/9. (Ảnh: VFF)

“Mặc dù Nhật Bản là đối thủ mạnh nhưng đội cũng đã chuẩn bị tinh thần và sự quyết tâm. Chúng tôi đã gặp đối thủ này một số lần và cũng có những điều cần lưu ý để hướng đến một trận đấu có sự cải thiện tốt hơn”, Vạn Sự chia sẻ.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, sự cổ vũ của người hâm mộ cũng là nguồn động lực lớn đối với các cầu thủ. Vạn Sự gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã có mặt trên sân trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành trong hành trình tại ASIAD 2026. “Ngày hôm qua, các cổ động viên đến sân cổ vũ là sự khích lệ lớn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn cổ vũ và đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam”, Vạn Sự bày tỏ.

Sau buổi tập chiều 15/9, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản, diễn ra ngày 17/9.