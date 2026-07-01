Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/7, những trận đấu tiếp theo của vòng loại U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra trên các sân cỏ cả nước.

Ảnh: VFF.

Đây là những trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu giành vé vào VCK của các đội bóng. Sẽ có tất cả 13 màn đọ sức ở các bảng từ A đến E trải dài ở các địa phương từ Hà Nội, Hưng Yên đến TP.HCM.

Ở bảng A, Hà Nội FC gặp Thể Công Viettel I, PVF-CAND đấu Hải Phòng FC. Bảng B có 3 trận: CLB CAHN vs Hà Tĩnh, SLNA đấu PVF, Thể Công Viettel II chạm trán Nam Định. Các trận đấu ở bảng C là: Quảng Ngãi vs Đắk Lắk và Huế đấu Đà Nẵng.

Bảng D diễn ra 3 trận: Đồng Nai vs Khánh Hòa, HAGL gặp Thống Nhất, Lâm Đồng gặp Nutifood. 3 trận ở bảng E là: Vĩnh Long vs An Giang, Đồng Tháp gặp CLB TP.HCM và CLB bóng đá TP.HCM chạm trán Tây Ninh.

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc.

Theo điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại (ngày 9/7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2026.