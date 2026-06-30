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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6

Thứ Ba, 07:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6, những trận đấu tiếp theo của vòng loại U21 Quốc gia 2026 và giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6, những trận đấu tiếp theo của vòng loại U21 Quốc gia 2026 và giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ được tổ chức.

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Ảnh: VFF. 

Tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ có 2 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay cùng vào lúc 16h. Tại sân Hà Đông, Hà Nội II sẽ có màn so tài với TP.HCM II trong khi ở sân Hà Nam sẽ có trận đấu Hà Nam đối đầu Than KSVN.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6, sẽ có 8 trận đấu được diễn ra ở các bảng đấu từ A đến D của vòng loại U21 Quốc gia, trải dài trên các sân cỏ cả nước.

Tại bảng A tổ chức ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, PVF gặp Hà Nội Bulls trong khi Thể Công Viettel chạm trán Hà Nội FC.

Ở bảng B diễn ra tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Thanh Hóa gặp CLB CAHN trong khi Phù Đổng gặp SLNA. Bảng C ở trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) có 2 trận: Gia Lai gặp Đà Nẵng và CLB bóng đá TP.HCM đấu HAGL.

Bảng D diễn ra ở sân Bình Phước (Đồng Nai) sẽ có 2 trận đấu: An Giang chạm trán Tây Ninh và đội chủ nhà Đồng Nai sẽ so tài với Cần Thơ.

PV/VOV.VN
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