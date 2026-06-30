Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6, những trận đấu tiếp theo của vòng loại U21 Quốc gia 2026 và giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ được tổ chức.

Ảnh: VFF.

Tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ có 2 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay cùng vào lúc 16h. Tại sân Hà Đông, Hà Nội II sẽ có màn so tài với TP.HCM II trong khi ở sân Hà Nam sẽ có trận đấu Hà Nam đối đầu Than KSVN.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/6, sẽ có 8 trận đấu được diễn ra ở các bảng đấu từ A đến D của vòng loại U21 Quốc gia, trải dài trên các sân cỏ cả nước.

Tại bảng A tổ chức ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, PVF gặp Hà Nội Bulls trong khi Thể Công Viettel chạm trán Hà Nội FC.

Ở bảng B diễn ra tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Thanh Hóa gặp CLB CAHN trong khi Phù Đổng gặp SLNA. Bảng C ở trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) có 2 trận: Gia Lai gặp Đà Nẵng và CLB bóng đá TP.HCM đấu HAGL.

Bảng D diễn ra ở sân Bình Phước (Đồng Nai) sẽ có 2 trận đấu: An Giang chạm trán Tây Ninh và đội chủ nhà Đồng Nai sẽ so tài với Cần Thơ.