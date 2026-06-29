Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/6, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 bước vào vòng 3. Trận đấu được tổ chức trong ngày hôm nay là màn so tài giữa Hà Nội I và TP.HCM I.

Ảnh: VFF.

Đây là màn so tài đỉnh cao của bóng đá nữ Việt Nam khi 2 đội được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Cuộc đọ sức được chờ đợi này sẽ diễn ra lúc 16h hôm nay 29/6 trên sân Hà Đông (Hà Nội).

Đội bóng giành chiến thắng sẽ có được 3 trận toàn thắng từ đầu giải và vươn lên chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/6, vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 bước vào lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về.

Đây là những trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu giành vé vào VCK của các đội bóng. Sẽ có tất cả 13 màn đọ sức ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước.

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc.

Theo điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại (ngày 9/7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2026.