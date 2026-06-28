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Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026: Bồ Đào Nha đấu Croatia ở khung giờ đẹp

Chủ Nhật, 16:33, 28/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026, trận cầu tâm điểm Bồ Đào Nha gặp Croatia diễn ra ở khung giờ thuận lợi cho khán giả Việt Nam theo dõi.

Sau khi kết thúc vòng bảng, World Cup 2026 đã xác định được 16 cặp đấu ở vòng 32 đội. Với việc giải đấu tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có vòng 32 ở giai đoạn knock-out.

Theo lịch thi đấu, vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ bắt đầu với trận Nam Phi gặp Canada lúc 2h rạng sáng 29/6 (giờ Việt Nam) và hoàn tất với trận Colombia gặp Ghana vào 8h30 sáng 4/7.

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Phân nhánh vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Đáng chú ý, trận đấu tâm điểm vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 6h ngày 3/7. Đây là khung giờ thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi.

Cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Argentina và hiện tượng Cape Verde sẽ diễn ra lúc 5h ngày 4/7. Đây cũng là khung giờ tương đối thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi.

Đáng chú ý, các ứng viên vô địch như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Brazil đều sẽ ra sân thi đấu ở khung giờ nửa đêm, rạng sáng theo giờ Việt Nam. Trong đó, cuộc so tài hấp dẫn giữa Brazil và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 0h ngày 30/6.

Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026

2h ngày 29/6: Nam Phi vs Canada

0h ngày 30/6: Brazil vs Nhật Bản

3h30 ngày 30/6: Đức vs Paraguay

8h ngày 30/6: Hà Lan vs Morocco

0h ngày 1/7: Bờ Biển Ngà vs Na Uy

4h ngày 1/7: Pháp vs Thụy Điển

8h ngày 1/7: Mexico vs Ecuador

23h ngày 1/7: Anh vs CHDC Congo

3h ngày 2/7: Bỉ vs Senegal

7h ngày 2/7: Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

2h ngày 3/7: Tây Ban Nha vs Áo

6h ngày 3/7: Bồ Đào Nha vs Croatia

10h ngày 3/7: Thụy Sĩ vs Algeria

1h ngày 4/7: Australia vs Ai Cập

5h ngày 4/7: Argentina vs Cape Verde

8h30 ngày 4/7: Colombia vs Ghana

Hoàng Long/VOV.VN
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