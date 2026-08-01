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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8

Thứ Bảy, 07:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8, nhiều trận đấu hấp dẫn diễn ra ở nhiều giải đấu khác nhau.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra ở Thái Lan. 

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Ảnh: VFF. 

Đối thủ của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi trong trận ra quân sẽ là ĐT Futsal Nga. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18h tại nhà thi đấu Nonthaburi. 

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, đây là cơ hội để ĐT Futsal Việt Nam với nhiều gương mặt mới cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới mục tiêu hàng đầu là giành vé dự Futsal World Cup 2028 sau khi bỏ lỡ cơ hội dự Futsal World Cup 2024. 

Trong khi đó, giải U16 nữ Quốc gia 2026 tiếp tục trong ngày hôm nay (1/8) với trận đấu giữa Hà Nội và Sơn La. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng 4 và kết quả màn đọ sức này có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua cho danh hiệu vô địch. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8, giải bóng đá bãi biển VĐQG 2026 chính thức hạ màn với 2 trận đấu cuối cùng. 

Trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 17h giữa Tây Ninh và Quy Nhơn trong khi trận chung kết tranh cúp vô địch bắt đầu lúc 18h30 là màn đọ sức giữa Đà Nẵng và Huế. 

PV/VOV.VN
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