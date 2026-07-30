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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7: Rực lửa Cúp châu Âu

Thứ Năm, 06:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 với hàng loạt trận đấu tại vòng loại Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra 9 cặp đấu. Trong đó, Benfica sẽ tiếp đón St. Gallen lúc 02h00 ngày 31/7 theo giờ Việt Nam.

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Benfica là gương mặt quen thuộc tại các đấu trường Cúp châu Âu. (Ảnh: CLB Benfica)

Vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu sẽ có 42 cặp đấu diễn ra trong các khung giờ từ 21h00 tối 30/7 tới 02h00 rạng sáng 31/7. Đáng chú ý, Ajax sẽ chạm trán Vojvodina lúc 01h00 ngày 31/7.

Theo quy định của UEFA, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 có 18 đội tham dự trong khi vòng loại thứ 2 Cúp C3 châu Âu 2026/2027 có tới 98 đội góp mặt.

Bên cạnh các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 còn có các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Nổi bật là cặp đấu của Bayern Munich với Rottach Egern vào lúc 23h00 ngày 30/7.

Ngoài ra, vào lúc 07h00 ngày 31/7 sẽ diễn ra trận đấu “toàn sao” của 2 giải bóng đá nhà nghề Mỹ và Mexico khi MLS All Stars thi đấu biểu diễn với Liga MX All Stars.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7

Vòng loại Cúp C2 châu Âu

23h00 ngày 30/7: Maccabi Tel Aviv - FC Sheriff

00h00 ngày 31/7: FC Midtjylland - Besiktas

00h00 ngày 31/7: Pafos FC - Hajduk Split

00h00 ngày 31/7: Hradec Kralove - Tromsoe

00h45 ngày 31/7: PAOK FC - Dynamo Kyiv

01h00 ngày 31/7: CSKA Sofia - Qarabag FK

01h30 ngày 31/7: Anderlecht - Hammarby IF

01h30 ngày 31/7: Ferencvaros - FC Twente

02h00 ngày 31/7: Benfica - St. Gallen

Vòng loại Cúp C3 châu Âu

21h00 ngày 30/7: Tobol Kostanay - FK Panevezys

21h00 ngày 30/7: Atletic Escaldes - FC Vaduz

23h00 ngày 30/7: FC Inter Turku - Istanbul Basaksehir

23h00 ngày 30/7: FK Auda - FCSB

23h00 ngày 30/7: Pyunik - Debrecen

23h00 ngày 30/7: FC Noah - Zimbru

23h00 ngày 30/7: Ilves - Stjarnan

23h00 ngày 30/7: Nomme Kalju FC - Shelbourne

23h00 ngày 30/7: Zira - Paide Linnameeskond

23h00 ngày 30/7: Jablonec - NK Varazdin

23h30 ngày 30/7: FCI Levadia - IFK Gothenburg

00h00 ngày 31/7: FK Velez Mostar - Dunajska Streda

00h00 ngày 31/7: Nordsjaelland - GAIS

00h00 ngày 31/7: CS Petrocub - Borac Banja Luka

00h00 ngày 31/7: Gyori ETO - Atert Bissen

00h00 ngày 31/7: Brann - Universitatea Cluj

00h00 ngày 31/7: HB Torshavn - Motherwell

00h00 ngày 31/7: Zalgiris Vilnius - Dinamo Tbilisi

00h00 ngày 31/7: Dinamo Minsk - FK Neftchi

00h30 ngày 31/7: TNS - Flora Tallinn

00h30 ngày 31/7: Valletta - Rakow Czestochowa

00h30 ngày 31/7: Derry City - Rijeka

00h30 ngày 31/7: Beitar Jerusalem - AEK Larnaca

01h00 ngày 31/7: KF Shkendija -NK Bravo

01h00 ngày 31/7: Ajax - Vojvodina

01h00 ngày 31/7: Ludogorets Razgrad - Hapoel Tel Aviv

01h00 ngày 31/7: Ballkani - Bohemian FC

01h15 ngày 31/7: Sion - BATE Borisov

01h15 ngày 31/7: Una Strassen - Partizan Beograd

01h30 ngày 31/7: Zrinjski Mostar - Valur

01h30 ngày 31/7: GKS Katowice - Zilina

01h30 ngày 31/7: Panathinaikos - Paksi SE

01h30 ngày 31/7: Gent – Cherkasy

01h30 ngày 31/7: CFR Cluj - FC Alashkert

01h30 ngày 31/7: Austria Wien - FK Liepaja

01h45 ngày 31/7: Coleraine - HJK Helsinki

01h45 ngày 31/7: Koper - NSI Runavik

02h00 ngày 31/7: FC Dinamo City - Aluminij

02h00 ngày 31/7: Sutjeska - Maxline Vitebsk

02h00 ngày 31/7: SC Braga - Zeleznicar Pancevo

02h00 ngày 31/7: Hibernian - Malisheva

03h00 ngày 31/7: Vestri - RFS

Giao hữu CLB

23h00 ngày 30/7: Rottach Egern – Bayern Munich

00h00 ngày 31/7: Racing Santander – Athletic Club

00h30 ngày 31/7: Deportivo – Lugo

01h00 ngày 31/7: Real Betis – Lyon

01h00 ngày 31/7: Forest Green Rovers – Bristol City

01h30 ngày 31/7: Doncaster – Wolves

01h45 ngày 31/7: Burnley – Espanyol

01h45 ngày 31/7: Ipswich – Osasuna

07h00 ngày 31/7: MLS All Stars – Liga MX All Stars

Hoàng Long/VOV.VN
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