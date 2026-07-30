Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7: Rực lửa Cúp châu Âu
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 với hàng loạt trận đấu tại vòng loại Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra 9 cặp đấu. Trong đó, Benfica sẽ tiếp đón St. Gallen lúc 02h00 ngày 31/7 theo giờ Việt Nam.
Vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu sẽ có 42 cặp đấu diễn ra trong các khung giờ từ 21h00 tối 30/7 tới 02h00 rạng sáng 31/7. Đáng chú ý, Ajax sẽ chạm trán Vojvodina lúc 01h00 ngày 31/7.
Theo quy định của UEFA, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 có 18 đội tham dự trong khi vòng loại thứ 2 Cúp C3 châu Âu 2026/2027 có tới 98 đội góp mặt.
Bên cạnh các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 còn có các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Nổi bật là cặp đấu của Bayern Munich với Rottach Egern vào lúc 23h00 ngày 30/7.
Ngoài ra, vào lúc 07h00 ngày 31/7 sẽ diễn ra trận đấu “toàn sao” của 2 giải bóng đá nhà nghề Mỹ và Mexico khi MLS All Stars thi đấu biểu diễn với Liga MX All Stars.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7
Vòng loại Cúp C2 châu Âu
23h00 ngày 30/7: Maccabi Tel Aviv - FC Sheriff
00h00 ngày 31/7: FC Midtjylland - Besiktas
00h00 ngày 31/7: Pafos FC - Hajduk Split
00h00 ngày 31/7: Hradec Kralove - Tromsoe
00h45 ngày 31/7: PAOK FC - Dynamo Kyiv
01h00 ngày 31/7: CSKA Sofia - Qarabag FK
01h30 ngày 31/7: Anderlecht - Hammarby IF
01h30 ngày 31/7: Ferencvaros - FC Twente
02h00 ngày 31/7: Benfica - St. Gallen
Vòng loại Cúp C3 châu Âu
21h00 ngày 30/7: Tobol Kostanay - FK Panevezys
21h00 ngày 30/7: Atletic Escaldes - FC Vaduz
23h00 ngày 30/7: FC Inter Turku - Istanbul Basaksehir
23h00 ngày 30/7: FK Auda - FCSB
23h00 ngày 30/7: Pyunik - Debrecen
23h00 ngày 30/7: FC Noah - Zimbru
23h00 ngày 30/7: Ilves - Stjarnan
23h00 ngày 30/7: Nomme Kalju FC - Shelbourne
23h00 ngày 30/7: Zira - Paide Linnameeskond
23h00 ngày 30/7: Jablonec - NK Varazdin
23h30 ngày 30/7: FCI Levadia - IFK Gothenburg
00h00 ngày 31/7: FK Velez Mostar - Dunajska Streda
00h00 ngày 31/7: Nordsjaelland - GAIS
00h00 ngày 31/7: CS Petrocub - Borac Banja Luka
00h00 ngày 31/7: Gyori ETO - Atert Bissen
00h00 ngày 31/7: Brann - Universitatea Cluj
00h00 ngày 31/7: HB Torshavn - Motherwell
00h00 ngày 31/7: Zalgiris Vilnius - Dinamo Tbilisi
00h00 ngày 31/7: Dinamo Minsk - FK Neftchi
00h30 ngày 31/7: TNS - Flora Tallinn
00h30 ngày 31/7: Valletta - Rakow Czestochowa
00h30 ngày 31/7: Derry City - Rijeka
00h30 ngày 31/7: Beitar Jerusalem - AEK Larnaca
01h00 ngày 31/7: KF Shkendija -NK Bravo
01h00 ngày 31/7: Ajax - Vojvodina
01h00 ngày 31/7: Ludogorets Razgrad - Hapoel Tel Aviv
01h00 ngày 31/7: Ballkani - Bohemian FC
01h15 ngày 31/7: Sion - BATE Borisov
01h15 ngày 31/7: Una Strassen - Partizan Beograd
01h30 ngày 31/7: Zrinjski Mostar - Valur
01h30 ngày 31/7: GKS Katowice - Zilina
01h30 ngày 31/7: Panathinaikos - Paksi SE
01h30 ngày 31/7: Gent – Cherkasy
01h30 ngày 31/7: CFR Cluj - FC Alashkert
01h30 ngày 31/7: Austria Wien - FK Liepaja
01h45 ngày 31/7: Coleraine - HJK Helsinki
01h45 ngày 31/7: Koper - NSI Runavik
02h00 ngày 31/7: FC Dinamo City - Aluminij
02h00 ngày 31/7: Sutjeska - Maxline Vitebsk
02h00 ngày 31/7: SC Braga - Zeleznicar Pancevo
02h00 ngày 31/7: Hibernian - Malisheva
03h00 ngày 31/7: Vestri - RFS
Giao hữu CLB
23h00 ngày 30/7: Rottach Egern – Bayern Munich
00h00 ngày 31/7: Racing Santander – Athletic Club
00h30 ngày 31/7: Deportivo – Lugo
01h00 ngày 31/7: Real Betis – Lyon
01h00 ngày 31/7: Forest Green Rovers – Bristol City
01h30 ngày 31/7: Doncaster – Wolves
01h45 ngày 31/7: Burnley – Espanyol
01h45 ngày 31/7: Ipswich – Osasuna
07h00 ngày 31/7: MLS All Stars – Liga MX All Stars