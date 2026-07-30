Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7: Rực lửa Cúp châu Âu

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra 9 cặp đấu. Trong đó, Benfica sẽ tiếp đón St. Gallen lúc 02h00 ngày 31/7 theo giờ Việt Nam.

Benfica là gương mặt quen thuộc tại các đấu trường Cúp châu Âu. (Ảnh: CLB Benfica)

Vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu sẽ có 42 cặp đấu diễn ra trong các khung giờ từ 21h00 tối 30/7 tới 02h00 rạng sáng 31/7. Đáng chú ý, Ajax sẽ chạm trán Vojvodina lúc 01h00 ngày 31/7.

Theo quy định của UEFA, vòng loại thứ 2 Cúp C2 châu Âu 2026/2027 có 18 đội tham dự trong khi vòng loại thứ 2 Cúp C3 châu Âu 2026/2027 có tới 98 đội góp mặt.

Bên cạnh các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp C2 châu Âu và Cúp C3 châu Âu, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 còn có các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Nổi bật là cặp đấu của Bayern Munich với Rottach Egern vào lúc 23h00 ngày 30/7.

Ngoài ra, vào lúc 07h00 ngày 31/7 sẽ diễn ra trận đấu “toàn sao” của 2 giải bóng đá nhà nghề Mỹ và Mexico khi MLS All Stars thi đấu biểu diễn với Liga MX All Stars.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/7 rạng sáng mai 31/7 Vòng loại Cúp C2 châu Âu 23h00 ngày 30/7: Maccabi Tel Aviv - FC Sheriff 00h00 ngày 31/7: FC Midtjylland - Besiktas 00h00 ngày 31/7: Pafos FC - Hajduk Split 00h00 ngày 31/7: Hradec Kralove - Tromsoe 00h45 ngày 31/7: PAOK FC - Dynamo Kyiv 01h00 ngày 31/7: CSKA Sofia - Qarabag FK 01h30 ngày 31/7: Anderlecht - Hammarby IF 01h30 ngày 31/7: Ferencvaros - FC Twente 02h00 ngày 31/7: Benfica - St. Gallen Vòng loại Cúp C3 châu Âu 21h00 ngày 30/7: Tobol Kostanay - FK Panevezys 21h00 ngày 30/7: Atletic Escaldes - FC Vaduz 23h00 ngày 30/7: FC Inter Turku - Istanbul Basaksehir 23h00 ngày 30/7: FK Auda - FCSB 23h00 ngày 30/7: Pyunik - Debrecen 23h00 ngày 30/7: FC Noah - Zimbru 23h00 ngày 30/7: Ilves - Stjarnan 23h00 ngày 30/7: Nomme Kalju FC - Shelbourne 23h00 ngày 30/7: Zira - Paide Linnameeskond 23h00 ngày 30/7: Jablonec - NK Varazdin 23h30 ngày 30/7: FCI Levadia - IFK Gothenburg 00h00 ngày 31/7: FK Velez Mostar - Dunajska Streda 00h00 ngày 31/7: Nordsjaelland - GAIS 00h00 ngày 31/7: CS Petrocub - Borac Banja Luka 00h00 ngày 31/7: Gyori ETO - Atert Bissen 00h00 ngày 31/7: Brann - Universitatea Cluj 00h00 ngày 31/7: HB Torshavn - Motherwell 00h00 ngày 31/7: Zalgiris Vilnius - Dinamo Tbilisi 00h00 ngày 31/7: Dinamo Minsk - FK Neftchi 00h30 ngày 31/7: TNS - Flora Tallinn 00h30 ngày 31/7: Valletta - Rakow Czestochowa 00h30 ngày 31/7: Derry City - Rijeka 00h30 ngày 31/7: Beitar Jerusalem - AEK Larnaca 01h00 ngày 31/7: KF Shkendija -NK Bravo 01h00 ngày 31/7: Ajax - Vojvodina 01h00 ngày 31/7: Ludogorets Razgrad - Hapoel Tel Aviv 01h00 ngày 31/7: Ballkani - Bohemian FC 01h15 ngày 31/7: Sion - BATE Borisov 01h15 ngày 31/7: Una Strassen - Partizan Beograd 01h30 ngày 31/7: Zrinjski Mostar - Valur 01h30 ngày 31/7: GKS Katowice - Zilina 01h30 ngày 31/7: Panathinaikos - Paksi SE 01h30 ngày 31/7: Gent – Cherkasy 01h30 ngày 31/7: CFR Cluj - FC Alashkert 01h30 ngày 31/7: Austria Wien - FK Liepaja 01h45 ngày 31/7: Coleraine - HJK Helsinki 01h45 ngày 31/7: Koper - NSI Runavik 02h00 ngày 31/7: FC Dinamo City - Aluminij 02h00 ngày 31/7: Sutjeska - Maxline Vitebsk 02h00 ngày 31/7: SC Braga - Zeleznicar Pancevo 02h00 ngày 31/7: Hibernian - Malisheva 03h00 ngày 31/7: Vestri - RFS Giao hữu CLB 23h00 ngày 30/7: Rottach Egern – Bayern Munich 00h00 ngày 31/7: Racing Santander – Athletic Club 00h30 ngày 31/7: Deportivo – Lugo 01h00 ngày 31/7: Real Betis – Lyon 01h00 ngày 31/7: Forest Green Rovers – Bristol City 01h30 ngày 31/7: Doncaster – Wolves 01h45 ngày 31/7: Burnley – Espanyol 01h45 ngày 31/7: Ipswich – Osasuna 07h00 ngày 31/7: MLS All Stars – Liga MX All Stars