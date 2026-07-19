Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7. giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp diễn tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM) với các trận đấu vòng 13. Vào lúc 14h, Tân Hiệp Hưng sẽ gặp Hà Nội trong khi trận đấu lúc 17h là màn so tài giữa Sài Gòn Titans và Thái Sơn Bắc.

Ảnh: BTC.

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7, rất nhiều giải đấu khác cấp quốc gia sẽ diễn ra. Giải U16 nữ Quốc gia sẽ chính thức khởi tranh tại Sơn La với trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Sơn La và Hà Nội lúc 16h.

Giải bóng đá nữ VĐQG tiếp diễn vòng đấu thứ 7 với 3 trận đấu: Hà Nội I vs Than KSVN (16h), Hà Nam vs TP.HCM I (16h) và Thái Nguyên T&T vs TP.HCM II (18h).

Giải U17 Quốc gia tại Gia Lai sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo của vòng bảng: SLNA vs Đồng Nai, Lâm Đồng vs Đồng Tháp (13h30) và PVF-CAND vs CLB bóng đá TP.HCM, Huế vs Hà Nội FC (15h30).