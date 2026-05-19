Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5: Hấp dẫn chung kết sớm

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5 rạng sáng 20/5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận bán kết. Vào lúc 22h (theo giờ Việt Nam), U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Uzbekistan. Đây được xem là trận chung kết sớm, bởi hai đội bóng này đều được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch.

Trong khi đó, ở khung 1h30 ngày 20/5, U17 Trung Quốc so tài với U17 Australia. U17 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng này đang tiến bộ qua từng trận đấu. Họ đã loại đội chủ nhà U17 Saudi Arabia ở vòng tứ kết nên U17 Australia được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U17 Nhật Bản vs U17 Uzbekistan, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.