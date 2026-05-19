Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/5, vòng bảng giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ kết thúc với 2 trận đấu cuối cùng.

Vào lúc 16h, Than KS Việt Nam sẽ đối đầu ĐKVĐ TP.HCM. Trước trận đấu này, TP.HCM đã chính thức giành vé đi tiếp vào bán kết. Chỉ cần hòa, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng B.

Trong khi đó, một trận hòa cũng là đủ để Than KS Việt Nam tiến vào bán kết. Thậm chí nếu thua cách biệt 1 bàn nhưng ghi từ 2 bàn trở lên,Than KS Việt Nam cũng sẽ tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Ở khung 19h, chủ nhà Thái Nguyên T&T sẽ gặp Hà Nam. Đây là trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa xác định thứ hạng khi cả 2 đội đã chắc suất vào bán kết. Thái Nguyên T&T đang có hiệu số tốt hơn nên chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Hà Nam sẽ phải thắng nếu muốn vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/5, một số trận giao hữu cấp độ trẻ sẽ diễn ra. U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản có trận gặp Đại học Tokai Gakuen trong khi U12 PVF và U13 PVF sẽ có trận đấu nội bộ để chuẩn bị lực lượng cho vòng loại giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc (U13) năm 2026.