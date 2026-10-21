Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/10, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 FC Seoul.

Ảnh: VFF.

Đây sẽ là trận đấu để ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và nâng cao khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới - U17 World Cup 2026.

Sau trận đấu hôm nay, U17 Việt Nam sẽ còn có 2 trận đấu nữa ở chuyến tập huấn Hàn Quốc là gặp U17 Cheonan City FC và đội tuyển U17 Hàn Quốc, đội bóng cũng đang tập trung chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/10, giải hạng Ba Quốc gia bước vào lượt trận vòng 4 với 5 trận đấu được tổ chức tại các địa phương đăng cai là Hà Nội và Đồng Tháp. Đây là những trận đấu quan trọng ở cuối giai đoạn lượt đi, nơi các đội cần tích lũy điểm số trước khi bước vào giai đoạn lượt về.