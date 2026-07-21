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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/7, rất nhiều giải đấu cấp quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra. Ở giải U21 Quốc gia diễn ra tại Hưng Yên, 2 trận tứ kết cuối cùng của giải được tổ chức tại cụm sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Vào lúc 15h30, PVF sẽ đối đầu HAGL trong khi trận đấu lúc 18h diễn ra giữa SLNA và Đà Nẵng. Sau các trận đấu này, BTC sẽ xác định được 4 đội vào bán kết cũng như 2 cặp bán kết của giải đấu.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/7, giải U17 Quốc gia đang được tổ chức tại Gia Lai sẽ có 4 trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Ảnh: VFF.

Vào lúc 13h30 có 2 trận là CLB bóng đá TP.HCM chạm trán Đồng Nai và Hà Nội FC đấu Đồng Tháp. Vào lúc 15h30 có 2 trận là: SLNA đấu PVF-CAND và Lâm Đồng gặp Huế. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được 8 đội vào tứ kết cũng như 4 cặp tứ kết của giải đấu.

Giải U17 Quốc gia là sân chơi thường niên quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức. Năm nay, giải đấu càng có ý nghĩa khi những gương mặt sáng giá nhất của giải sẽ có nhiều cơ hội góp mặt trong thành phần U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026.