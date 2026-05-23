Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/5, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức.

Tại V-League, 3 trận đấu của vòng 24 diễn ra trong hôm nay đều bắt đầu lúc 18h. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà gặp CLB CA TP.HCM. Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn có trận đấu với Hải Phòng FC trong khi ở sân Thanh Hóa là trận chủ nhà Thanh Hóa đối đầu HAGL.

Đây đều là các trận đấu quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến cuộc đua vào tốp ba cũng như cạnh tranh vị trí có thể trụ hạng ở mùa giải tới.

Trong khi đó tại giải hạng Nhất, 2 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay gồm có: Long An vs Khánh Hòa (16h) và Quảng Ninh đấu Trẻ PVF-CAND (17h). Đây là những trận đấu trong khuôn khổ vòng 20.

Cũng theo Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/5, Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ bước vào vòng bán kết với 2 cặp đấu: CLB TP.HCM vs Hà Nam (16h) và chủ nhà Thái Nguyên T&T gặp Hà Nội I lúc 19h. 2 đội thắng sẽ giành quyền vào thi đấu trận chung kết tranh chức vô địch.

