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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7

Thứ Năm, 07:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7, những trận đấu tiếp theo của các giải đấu cấp quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7, các giải bóng đá cấp quốc gia tiếp tục diễn ra sôi động. Tại VCK giải U21 Quốc gia ở Hưng Yên, hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu ở vòng bán kết.

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Ảnh: VFF

Trận bán kết 1 bắt đầu lúc 15h30 giữa 2 đội Hà Nội FC và SLNA. Đây là trận đấu mà SLNA được đánh giá cao hơn với dàn cầu thủ từng chinh chiến nhiều năm ở đấu trường V-League. Tuy nhiên, sức trẻ với nhiều cầu thủ mới ở độ tuổi 18-19 hoàn toàn có thể là điểm tựa để Hà Nội FC tạo nên một kết quả khả quan.

Trong khi đó, trận bán kết 2 sẽ được tổ chức lúc 18h giữa Thể Công Viettel và HAGL. Đây là trận đấu khó dự đoán khi đôi bên đều có những gương mặt nổi trội từng thi đấu V-League và từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7, giải U16 nữ Quốc gia sẽ tiếp diễn với trận đấu tiếp theo giữa Hà Nam và chủ nhà Sơn La bắt đầu lúc 16h.

Trong khi đó, giải bóng đá bãi biển quốc gia 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Gia Lai với những trận đấu đầu tiên: Lúc 17h là trận Tây Ninh gặp Tuy Hòa và lúc 19h là trận Trẻ Gia Lai gặp Đà Nẵng.

PV/VOV.VN
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