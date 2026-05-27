Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5, trận chung kết giải Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên.

Trận đấu sẽ được bắt đầu lúc 19h giữa 2 đội CLB TP.HCM và Hà Nội I. Nếu giành chiến thắng, CLB TP.HCM sẽ có lần thứ 5 lên ngôi ở giải đấu này trong khi với Hà Nội I sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang nếu đánh bại được đối thủ.

Xét về tương quan lực lượng, CLB TP.HCM được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, với khát khao lần đầu đăng quang cùng khả năng bắt phạt đền ấn tượng của thủ môn Vân Liên, Hà Nội I hoàn toàn có quyền hy vọng vào bất ngờ.

Trước đó, trận tranh hạng ba sẽ diễn ra lúc 16h giữa Thái Nguyên và Hà Nam. Đội chủ nhà sau khi không thể giành quyền vào chung kết đang rất muốn chứng tỏ năng lực và cái kết đẹp khi chia tay giải với một chiến thắng là mục tiêu mà cô trò HLV Văn Thị Thanh mong muốn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5, trận đấu sớm vòng 12 giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ diễn ra trên sân Hà Tĩnh giữa 2 đội TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh và PVF. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 15h30.