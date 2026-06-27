Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/6, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra 2 trận đầu tiên của vòng đấu thứ 9.

Vào lúc 14h, Tân Hiệp Hưng sẽ đón tiếp Trẻ TP.HCM. Ở khung 17h sẽ là màn so tài giữa Sahako và Sài Gòn Titans. 2 trận đấu được tổ chức ở nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/6, vòng loại U21 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra 2 trận tại cụm sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF là: Phù Đổng vs PVF-CAND (16h) và SLNA vs Thanh Hóa (16h).