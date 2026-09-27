Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải CFA Team China 2026.

Ảnh: VFF.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu lúc 13h. Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011 đã có những phút giây thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận trận thua 2-4 trước Australia.

Trong khi đó, U16 Trung Quốc đã cùng U16 Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả hòa 3-3. Khả năng tấn công biên cùng những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9, Sài Gòn FC sẽ có trận đấu với Thái Nguyên FC trên sân Bà Rịa vào lúc 17h. Đây là trận đấu sớm của vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027.