Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/5, giải hạng Nhì Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra vòng 12 với 5 trận đấu. Tại bảng A có 2 trận là Trẻ Hà Nội FC vs Trẻ Đà Nẵng trên sân Thanh Trì (15h30) trong khi Phù Đổng đấu Huế (16h) trên sân Từ Sơn ở Bắc Ninh.

Tại bảng B sẽ diễn ra 3 trận: Vĩnh Long vs Lâm Đồng (15h - sân Lâm Đồng), Gia Định vs Đắk Lắk (15h, sân Tân Hiệp, TP.HCM), Quảng Ngãi vs Tây Ninh (15h30 - sân Quảng Ngãi).

Đây là những trận đấu quan trọng mà kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào vòng chung kết, tranh suất lên hạng Nhất 2026/2027 ở mỗi bảng.

Giải hạng Nhì 2026 quy tụ 14 đội bóng tham dự, cạnh tranh 3 suất thăng hạng lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/2027.

14 đội được chia vào hai bảng, mỗi bảng 7 đội căn cứ theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu. Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) ở vòng loại để tính điểm và xếp hạng trong từng bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, bốn đội sẽ phân cặp thi đấu loại trực tiếp để xác định ba đội giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất quốc gia mùa 2026/2027.

Giai đoạn đấu bảng của giải hạng Nhì Quốc gia 2026 kết thúc vào ngày 7/6. VCK sẽ được tổ chức sau đó 1 tuần.