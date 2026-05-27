Lịch thi đấu vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Đồng Nai vô địch?

Sau 20 vòng đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, câu lạc bộ Đồng Nai đang dẫn đầu với 47 điểm, hơn Bắc Ninh 5 điểm. Khi giải chỉ còn 2 vòng, Công Phượng cùng đồng đội đang nắm chắc cơ hội vô địch sớm.

Lịch thi đấu vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tại vòng 21, Đồng Nai chỉ cần giành chiến thắng trước đội áp chót Long An là chính thức đăng quang và đoạt vé thăng hạng V-League 2026/2027. Thậm chí, nếu Bắc Ninh thua Quy Nhơn cùng giờ, Đồng Nai vẫn sẽ lên ngôi bất chấp kết quả.

