Lịch thi đấu vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Đồng Nai vô địch?
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 21 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, Đồng Nai có cơ hội vô địch trước 1 vòng đấu.
Sau 20 vòng đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, câu lạc bộ Đồng Nai đang dẫn đầu với 47 điểm, hơn Bắc Ninh 5 điểm. Khi giải chỉ còn 2 vòng, Công Phượng cùng đồng đội đang nắm chắc cơ hội vô địch sớm.
Tại vòng 21, Đồng Nai chỉ cần giành chiến thắng trước đội áp chót Long An là chính thức đăng quang và đoạt vé thăng hạng V-League 2026/2027. Thậm chí, nếu Bắc Ninh thua Quy Nhơn cùng giờ, Đồng Nai vẫn sẽ lên ngôi bất chấp kết quả.