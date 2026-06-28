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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/6

Chủ Nhật, 07:00, 28/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/6, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/6, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). 

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Vào lúc 14h, Thái Sơn Nam sẽ đón tiếp Hà Nội. Trong khi đó ở khung 17h sẽ là trận đấu được dự báo rất chênh lệch giữa Luxury Hạ Long và Thái Sơn Bắc. Đây là những trận đấu cuối cùng của vòng 9. 

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

PV/VOV.VN
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