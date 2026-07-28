Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/7, các giải đấu cấp quốc gia tiếp tục được tổ chức trên khắp cả nước.

Ảnh: VFF.

Tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) được tổ chức ở Đắk Lắk, sẽ có 8 trận đấu được diễn ra trong ngày hôm nay, trải dài theo các khung giờ từ 8h sáng đến 17h. Cụ thể như sau:

Hải Phòng FC vs HYS (8h), Thuận An vs Đồng Tháp (9h), HAGL vs Navy Đức Nhuận (10h), Thái Nguyên vs Hà Tĩnh (11h), VES vs Tuyên Quang (14h), SLNA vs Trường Tươi Đồng Nai (15h), Phú Thọ vs PVF-CAND (16h), Đắk Lắk vs Hà Nội FC (17h).

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc là giải đấu thường niên của VFF dành cho những cầu thủ nhí dưới 11 tuổi. Bước sang năm thứ 29, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá trẻ quy mô và uy tín hàng đầu toàn quốc. Đây là giải đấu luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/7, giải bóng đá bãi biển quốc gia tổ chức ở Gia Lai có 2 trận: Đà Nẵng vs Tây Ninh (17h) và VietFootball vs Huế (18h30).

Trong khi đó, giải U16 nữ Quốc gia ở Sơn La cũng có trận đấu trong ngày hôm nay giữa Hà Nội và Hà Nam lúc 16h.