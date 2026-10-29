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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/10

Thứ Năm, 07:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/10, U17 PVF sẽ có trận đấu tiếp theo tại giải giao hữu quốc tế K League Youth Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/10, U17 PVF sẽ có trận đấu tiếp theo tại giải giao hữu quốc tế K League Youth Cup 2026, diễn ra tại Hàn Quốc.

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Ảnh: KLeague Youth. 

Đối thủ của các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ là U17 Gwangju (Hàn Quốc). Đây là trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng. Màn so tài sẽ diễn ra lúc 12h hôm nay 29/10 trên sân Gongdo Sports.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ngọc Duy, U17 PVF mang đến giải lực lượng không phải tối ưu nhất khi nhiều cầu thủ đã lên tập trung U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup.

Ở các trận đã qua, U17 PVF giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả trận đấu hôm nay sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của U17 PVF tại giải đấu trên đất Hàn Quốc.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/10, U15 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tiếp theo tại giải U15 World Cup, những trận đấu mang tính chất phân định thắng, thua trực tiếp để xác định thứ hạng cuối cùng.

PV/VOV.VN
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