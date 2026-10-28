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ĐT futsal nữ Việt Nam có màn so tài với ĐT futsal nữ New Zealand

Thứ Tư, 16:15, 28/10/2026
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VOV.VN - ĐT futsal nữ Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 11 nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6.

Theo kế hoạch, hai trận giao hữu giữa ĐT futsal nữ Việt Nam và New Zealand sẽ diễn ra vào các ngày 12/11 và 14/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, TP. Hồ Chí Minh. ĐT futsal nữ New Zealand dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11 để chuẩn bị cho các trận đấu.

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ĐT futsal nữ Việt Nam có hai trận giao hữu với ĐT futsal nữ New Zealand (Ảnh: VFF)

ĐT futsal nữ Việt Nam tập trung từ ngày 1/11 tại CLB Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn từ ngày 1/11 đến 12/12, đội sẽ tập luyện nhằm củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và triển khai các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu tại đấu trường châu lục.

Về phía ĐT futsal nữ New Zealand (Futsal Ferns), đội dự kiến tham dự chuyến du đấu tại Việt Nam với lực lượng 14 cầu thủ, trong đó có ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Các cầu thủ thi đấu trong nước sẽ tập trung tại Auckland trong hai ngày trước khi lên đường sang Việt Nam, sau đó hội quân cùng các đồng đội đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong năm 2026, Futsal Ferns đã tổ chức một số đợt tập huấn tại các khu vực nhằm mở rộng nguồn cầu thủ và tìm kiếm những gương mặt mới. Chuyến du đấu tại Việt Nam sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 4 đội tuyển quốc gia có thể tập trung đầy đủ, với thời gian tập luyện và gắn kết trước khi bước vào hai trận giao hữu với ĐT futsal nữ Việt Nam.

Trước đó, năm 2025 là giai đoạn nhiều thử thách nhưng cũng mang lại những trải nghiệm đáng giá cho futsal nữ New Zealand, với nhiều trận đấu trước các đối thủ hàng đầu và việc tham dự World Cup. Những kinh nghiệm tích lũy được là cơ sở để đội tuyển tiếp tục thử nghiệm, phát triển lực lượng và định hình phong cách thi đấu trong năm 2026. Chuyến du đấu tại Trung Quốc hồi tháng 4 cũng mang lại những kết quả tích cực, tạo thêm động lực cho đội tuyển trước các thử thách tiếp theo.

Hai trận giao hữu với New Zealand là dịp để ban huấn luyện ĐT futsal nữ Việt Nam đánh giá quá trình chuẩn bị, rà soát lực lượng và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi thông qua thi đấu thực tế. Việc đối đầu với đối thủ quốc tế cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp và thích nghi với cường độ thi đấu, qua đó tạo cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự, chiến thuật cho giai đoạn tiếp theo.

Theo thông báo ngày 26/10 của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 sẽ được điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển sang thời gian từ ngày 28/3 đến 8/4/2027.

PV/VOV.VN
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