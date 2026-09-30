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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9

Thứ Tư, 07:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam vs U16 Kyrgyzstan đối đầu ở lượt trận cuối tại giải U16 quốc tế CFA Team China 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9, U16 Việt Nam vs U16 Kyrgyzstan sẽ đối đầu lúc 13h00 (giờ Việt Nam) ở lượt trận cuối tại giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. 

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U16 Việt Nam vs U16 Kyrgyzstan đối đầu ở lượt trận cuối tại giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF)

Ở trận ra quân, U16 Việt Nam có màn trình diễn đáng chú ý trước U16 Australia dù nhận thất bại 2-4. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện sự chủ động trong triển khai lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đáng chú ý, có thời điểm U16 Việt Nam gây sức ép đáng kể lên đối thủ được đánh giá cao hơn. Những tín hiệu tích cực này cho thấy khả năng thích nghi và sự tự tin của các cầu thủ trẻ trong môi trường thi đấu quốc tế.

Sang lượt trận thứ 2, U16 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ dù để thua 0-1. Trước U16 Trung Quốc, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi đôi công và tạo ra không ít cơ hội rõ ràng.

Dù chưa thể giành kết quả như mong muốn sau hai lượt trận, những gì U16 Việt Nam thể hiện vẫn mang lại nhiều điểm sáng. Tinh thần thi đấu, sự chủ động trong các pha lên bóng và khả năng tạo cơ hội là những yếu tố đáng ghi nhận.

Các trận đấu với U16 Australia và U16 Trung Quốc cũng mang đến trải nghiệm quý giá cho toàn đội. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện bản lĩnh thi đấu.

Trận gặp U16 Kyrgyzstan vì thế sẽ là dịp để U16 Việt Nam kiểm chứng những điều đã cải thiện. Việc hướng tới kết quả tích cực không chỉ giúp đội khép lại giải đấu thuận lợi, mà còn tạo đà tâm lý cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Trận đấu giữa U16 Việt Nam vs U16 Kyrgyzstan sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

Quách Khiêm/VOV.VN
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