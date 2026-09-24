Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4 trong khuôn khổ trận ra quân CFA Team China 2026.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4 trong khuôn khổ trận ra quân CFA Team China 2026.
Với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011, U16 Việt Nam khởi đầu trận gặp Australia khá tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 do công của Trung Anh.
Tuy nhiên sau đó U16 Việt Nam đã không thể duy trì được sự tập trung ở hàng thủ trước sức ép lớn từ U16 Australia. Đội bạn ghi 4 bàn để dẫn lại 4-1 trước khi U16 Việt Nam có thêm bàn thắng ở cuối trận do công của Minh Nhật. Đến phút 83, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Australia trên chấm 11m.
Chung cuộc, U16 Việt Nam thua U16 Australia với tỷ số 2-4. Ở lượt trận tiếp theo, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Trung Quốc vào ngày 27/9.