Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/11, CLB CAHN sẽ có trận đấu tiếp theo ở Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/2027 gặp đại diện Nhật Bản là Kyoto Sanga, trận đấu bắt đầu lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

Ảnh: AFC.

CLB CAHN đã chủ động để một số trụ cột nghỉ ngơi hoặc vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với SLNA hôm 31/10. Do đó, thầy trò HLV Polking đang rất quyết tâm giành được kết quả có lợi trước đội bóng J-League.

Hy vọng đạt thành tích khả quan của CLB CAHN trong màn đọ sức tới là có cơ sở khi Kyoto Sanga là đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số 5 CLB Nhật Bản mà đại diện V-League phải đối đầu ở Cúp C1 châu Á năm nay.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Mano Polking của CLB CAHN cho biết đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với CLB CAHN trong hành trình tại đấu trường châu lục. Sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải ở lượt trận trước, đội bóng ngành Công an đang có thêm sự tự tin và quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới kết quả tích cực.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.